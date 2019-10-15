Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94974
ALTIN
281.572
DOLAR
5.8924
STERLİN
7.4689
EURO
6.4797
Ateş hattından canlı görüntüler
Ateş hattından canlı görüntüler
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
Zirveyi hedefleyen takımız
Zirveyi hedefleyen takımız
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’ oyunu ile Trump’ta
Ali Poyrazoğlu ‘Tak Tak Takıntı’...
Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor
Yeşil renkli yumurta üretimi ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Sayı 595'e çıktı
Kapat

HDP'li belediye başkanları gözaltında

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanları gözaltında

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 Salı 09:10
11 Okunma
HDP'li belediye başkanları gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor.

Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

DHA

Son Güncelleme: 15.10.2019 02:13
Anahtar Kelimeler:
HDPHakkariBelediyeBaşkanGözaltıYüksekova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık
50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık
Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor
Operasyon köpekleri, en zor görevler için eğitiliyor
Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı
Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı
Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar
Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar
81 ilde güven ve huzur uygulaması: 1263 kişi yakalandı
81 ilde güven ve huzur uygulaması: 1263 kişi yakalandı
11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor
11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor
Karadeniz’de sel ve heyelanlar artıyor
Karadeniz’de sel ve heyelanlar artıyor
Sayı 595'e çıktı
Sayı 595'e çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans