HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR



İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü. SİİRT, (DHA)

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI AKKUŞ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis Üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Saat 05.00 sıralarında Belediye Başkanı Akkuş'un evine giden jandarma ve polis, arama yaptı. Aynı saatlerde güvenlik güçleri Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Yaşar Akkuş, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşar Akkuş’un, geçen yıl Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Akkuş'un Ağrı Doğubayazıt Eliköy mevkisinde güvenlik güçlerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonu engellemek amacıyla yapılan 'canlı kalkan eylemlerine' katılmak, kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapmak, terörist cenazelerine katılarak terör örgütünün bölücü nitelikteki basın açıklamalarında yer almak, terörün finansmanına yönelik eylemlerinin bulunmak ve belediye başkanı olduğu dönemde silahlı terör örgütü PKK/KCK ile yoğun irtibat ve iltisak içerisinde faaliyet göstermek suçlarını işlediği belirtildi.

Akkuş'un hakkındaki bu suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. IĞDIR (DHA)