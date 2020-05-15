Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Esenyurt'taki minibüsler yine tıka basa dolu
Esenyurt'taki minibüsler yine tıka basa...
PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak
PTT'den para transferlerinde de iBAN...
Gezende eriğinin kilosu, dalında 9 lira
Gezende eriğinin kilosu, dalında 9...
Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde yangın
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı. Iğdır'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:43
6 Okunma
HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE GÖREVLENDİRME

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı. 

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Işık, Sarsılmaz ve Akgül, emniyete götürüldü.  SİİRT, (DHA)

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI AKKUŞ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis Üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Saat 05.00 sıralarında Belediye Başkanı Akkuş'un evine giden jandarma ve polis, arama yaptı. Aynı saatlerde güvenlik güçleri Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Yaşar Akkuş, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşar Akkuş’un, geçen yıl Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Akkuş'un Ağrı Doğubayazıt Eliköy mevkisinde güvenlik güçlerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonu engellemek amacıyla yapılan 'canlı kalkan eylemlerine' katılmak, kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapmak, terörist cenazelerine katılarak terör örgütünün bölücü nitelikteki basın açıklamalarında yer almak, terörün finansmanına yönelik eylemlerinin bulunmak ve belediye başkanı olduğu dönemde silahlı terör örgütü PKK/KCK ile yoğun irtibat ve iltisak içerisinde faaliyet göstermek suçlarını işlediği belirtildi.

Akkuş'un hakkındaki bu suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.  IĞDIR (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 15.05.2020 09:36
Anahtar Kelimeler:
HDPBelediyeIçişleri BakanlığıGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
KKTC'den getirilen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor
Tokat'ta Kızılay, günlük 600 pide dağıtıyor
Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor
Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı