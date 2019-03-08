Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101503
ALTIN
227.371
DOLAR
5.4598
STERLİN
7.1309
EURO
6.1254
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
Eskikarağaç Leylek Köyü bahara hazır
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor
‘İsfanbul Kadınlar Matinesi’ başlıyor

Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

Erzurum'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçak hediye etti.

Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

Erzurum'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçak hediye etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:00
27 Okunma
Havacı gençler, kadınlara pembe renkli kâğıt uçak dağıttı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören derneğin üyesi kadın ve erkek öğrenciler, kadınlar günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Dernek üyeleri, yaklaşık 2 saat içerisinde 500 pembe kâğıdı uçak yapıp sokağa çıkarak günlerini kutladıkları kadınlara dağıttı. Kadınlar, teşekkür ederek gençlerin verdiği kâğıt uçakları çantalarına koydu. Dağıttıkları kâğıt uçakların üzerinde, '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazdığını söyleyen dernek görevlisi Dilara Özmen, "8 Mart Dünya kadınlar günü nedeni ile erkek üye arkadaşlarımızla birlikte 500 tane uçak kâğıt yaptık. Üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kâğıt uçakları 3 farklı bölgede kadınlara dağıttık. Yeni oluşturulan Erzurum'daki derneğin ilk faaliyetini de gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Hayatlarında ilk kez kâğıt uçak hediye aldıklarını söyleyen kadınlar ise hatırlanmanın önemli olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Herkes İçin Havacılık DerneğiErzurum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'TCG Nusret', 104 yıl sonra aynı rotada
'TCG Nusret', 104 yıl sonra aynı rotada
Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest
Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Çetin Emeç mezarı başına anıldı
Çetin Emeç mezarı başına anıldı
İlaç operasyonu
İlaç operasyonu
Lice’de patlayıcı imha edildi
Lice’de patlayıcı imha edildi
Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı
Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı
Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü
Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü
Deprem kahininden Türkiye'yi korkutan açıklama
Deprem kahininden Türkiye'yi korkutan açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans