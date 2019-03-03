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Hatay'da çatışma

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da çatışma

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı

03 Mart 2019 Pazar 17:46
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Hatay'da çatışma

Hatay (DHA) 

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Altınözü ilçesindeki Seferli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, içerisinde Suriye uyruklu kişilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsünün durmaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 6 kişi ise kaçtı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Insan KaçakçılarıçatışmaHatay
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