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Hakkari'de şehit 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora (28) ile Piyade Er Mehmet Günay (21) Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:16
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Hakkari'de şehit 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde keşif gözetleme görevi icra eden askerlere teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Er Mehmet Günay şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hastane morguna kaldırılan şehit iki askerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkeri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın,  siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı. Törende, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Sehalattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla memleketeri Tokat ve Hatay'a uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariŞehitAskerTören
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