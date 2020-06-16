Hakkari'de Mor Dağı yaylaları, artık arıcıları ağırlıyor

HAKKARİ - İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, İran sınırındaki Esendere beldesinin sınırları içerisinde kalan Mor Dağı eteklerindeki yaylalar, arıcıları ağırlamaya başladı. Daha önceleri terör olaylarını yaşandığı ve güvenlik bölgeleri kapsamında bulunduğu için çıkılmasına izin verilmeyen yaylalar, sağlanan huzur ortamıyla birlikte 3 yıldır gezgin arıcılara ev sahipliği yapıyor.



Hatay'ın Döryol ilçesi nüfusuna kayıtlı, 31 yıldır Yüksekova bölgesinde arıcılık yapan Osman Genç, "Bu bölgenin bir evladı oldum. Yüksekova sahip olduğu zengin florasıyla arıcılar için ekmek kapısı. Türkiye’nin en kaliteli balı bu bölgelerde elde ediliyor. Bölge halkının misafirperverliği ise bizi bu bölgeye bağlıyor" dedi.



Geçen yıl verimli bir sezon geçirdiklerini kaydeden Osman Genç, "Elde ettiğimiz bal, son 5-6 yıla bedel oldu. Yüksek rakım balın kalitesini artırıyor. Bu bölgede yetişen keven bitkisi de balın kalitesini artırıyor. Ayrıca bölgeye huzur geldi. Olaylar son buldu. Huzur ve güven sağlandı. Her yer arı sesiyle yankılanıyor. Eskiden ışıklarımızı yakamıyorduk. Akşam ezanından sonra dışarıya çıkamıyorduk. Allah şükür şimdi her yere çıkıp gidebiliyoruz. 300 kovan arımız vardı. Şimdi 850 kovan arımız oldu. 200 teneke bal sağdım. 100 kasada petekli bal aldım" diye konuştu.