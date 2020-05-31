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Hakkari'de hain saldırı! 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda, iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

31 Mayıs 2020 Pazar 08:30
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Hakkari'de hain saldırı! 2 asker şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde keşif gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri ile yaralı askere acil şifa dilekleri iletildi. 

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde keşif gözetleme faaliyeti yapan askerlere düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, Hakkari Çukurca bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında teröristlerle yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi. 


BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da hain terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

DHA

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