Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96861
ALTIN
238.344
DOLAR
5.8057
STERLİN
7.5534
EURO
6.5299
Ukrayna'da stat tartışması
Ukrayna'da stat tartışması
En güçlü sporcular Türkiye'de
En güçlü sporcular Türkiye'de
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını...
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı...

Hakkari'de askeri üsse saldırı: 4 şehit

Hakkari'de askeri üs bölgesine silahlı saldırı: 4 şehit, 6 yaralı

Hakkari'de askeri üsse saldırı: 4 şehit

Hakkari'de askeri üs bölgesine silahlı saldırı: 4 şehit, 6 yaralı

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:39
0 Okunma
Hakkari'de askeri üsse saldırı: 4 şehit

ANKARA (DHA)

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmada yaralanan askerlerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Irak sınırında Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 2 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge düzenlenen hava harekatıyla bombalandı, obüslerle ateş altına alındı. 

Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si daha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, şehit olan asker sayısının 4'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Askeri üsHakkariŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde
Şentop: İnsanlık, yeni bir uluslararası düzen kurma mecburiyetinde
Yabancı plakalı araçlara ceza yağdı
Yabancı plakalı araçlara ceza yağdı
'Birlik' operasyonunda 5 ton toz esrar, böyle ele geçirildi
'Birlik' operasyonunda 5 ton toz esrar, böyle ele geçirildi
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Protokol ve halk, 13 kilometrelik tarihi antik yolu yürüdü
Protokol ve halk, 13 kilometrelik tarihi antik yolu yürüdü
70 milyon liralık büyük ikramiye için sayaç başlatıldı
70 milyon liralık büyük ikramiye için sayaç başlatıldı
İmamoğlu'ndan Biçer'e ziyaret
İmamoğlu'ndan Biçer'e ziyaret
3 bin 200 metre yükseklikte şiddete hayır eylemi
3 bin 200 metre yükseklikte şiddete hayır eylemi
Turgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı
Turgut Özal ölümünün 26. yılında mezarı başında anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans