Hakkari'de askeri üsse saldırı: 4 şehit

ANKARA (DHA)

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Çatışmada yaralanan askerlerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Irak sınırında Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasındaki Seriveri bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 2 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu bölge düzenlenen hava harekatıyla bombalandı, obüslerle ateş altına alındı.

Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si daha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, şehit olan asker sayısının 4'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."