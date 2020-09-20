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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'Yıldırım -2 Cilo Operasyonu' kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20 Eylül 2020 Pazar 09:16
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla  birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

'ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN'

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "Yıldırım operasyonları Yıldırım gibi Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörOperasyonYıldırım 2 Cilo Operasyonu
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