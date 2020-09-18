Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1111
ALTIN
475.139
DOLAR
7.5432
STERLİN
9.8247
EURO
8.9359
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin...
Çay keyfimizi bozmayın!
Çay keyfimizi bozmayın!
Antalya nem bulutlarına teslim
Antalya nem bulutlarına teslim
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir...
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

18 Eylül 2020 Cuma 09:57
11 Okunma
Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahramn silah arkadaşlarımız 17 Eylül 2020 tarihinde Pençe- Kaplan Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.


Mersin'e şehit ateşi düştü

KUZEY Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın (32) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehidin ilçeye bağlı Gençali Mahallesi'ndeki baba evine gelen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cemal kılıç ile anne Fatma Kılınç'a verdi. Oğullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra fenalaşan acılı anne-babaya hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan komşuları ve yakınları da taziye için şehit evine akın ederken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. EVLİ VE 2 ÇOCUKLU Göreve 2014 yılında başladığı öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olduğunu aktaralın şehidin, yarın düzenlenecek tören ile Mut'ta defnedileceği bildirildi. EŞİ ÇOCUKLARIYLA MERSİN'E HAREKET ETTİ Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi, Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan eşi Hatice Kılıç'a yetkililer tarafından bildirildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, şehit eşini ziyaret edip, taziyede bulundu. Evine Türk bayrağı asılırken, şehidin 1.5 yaşında Fatma Aynur ve 3 yaşında Ahmet Cemal isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından şehit eşi Hatice Kılınç, çocuklarıyla birlikte İl Özel İdareye ait araçla, polis ve ambulans eşliğinde memleketleri Mersin'in Mut ilçesine gitmek için yola çıktı.

Ağrı, şehidini karşıladı

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın (27) cenazesi, memleketi Ağrı'ya getirildi. Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan’ın cenazesi, memleketi Ağrı’ya gönderildi. Şehit asker için Ahmed-i Hani Havalimanı’nda saat 05.00'te karşılama töreni düzenlendi. Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile şehit Aslan'ın yakınları katıldı. Piyade Teğmen Harun Aslan’ın özgeçmişinin okunduğu törenin ardından şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesi, hastane morguna götürüldü. Şehit Piyade Teğmen Aslan, Ulu Cami’de cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA

Son Güncelleme: 18.09.2020 10:09
Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKaplan OperasyonŞehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Teğmen Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Teğmen Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
Dr. Sarıcı: Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz
Dr. Sarıcı: Büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını düşürdük
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını düşürdük
Yıldırım-12 Beşkaynak operasyonu başlatıldı
Yıldırım-12 Beşkaynak operasyonu başlatıldı
Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor
Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor
Bakan Pakdemirli: Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Bakan Pakdemirli: Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Afrin'deki kamplarda yaşayan ailelere halı ve battaniye yardımı
Afrin'deki kamplarda yaşayan ailelere halı ve battaniye yardımı
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans