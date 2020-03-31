Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı
KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı...
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait...
Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay da taburcu edildi
Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay...
Fatih Terim taburcu edildi
Fatih Terim taburcu edildi
Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu iyi
Göksel Gümüşdağ’ın sağlık durumu iyi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama

AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısında İran'dan gelen Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

31 Mart 2020 Salı 10:01
0 Okunma
Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi. Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı. Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GürbulakDoğal GazBoruHatPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Biz bize yeteriz Türkiyem'
'Biz bize yeteriz Türkiyem'
Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor
MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor
Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
Cezaevi personeli evlerine gönderilmeyecek
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina günlerinde kavuşuyor
Can kaybı 131'e yükseldi
Can kaybı 131'e yükseldi
Meclis doktoru, tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, tedbiren gözlem altına alındı
Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı