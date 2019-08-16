Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96133
ALTIN
270.943
DOLAR
5.5549
STERLİN
6.7625
EURO
6.1567
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Uzmanından üniversiteye yeni başlayacaklara tavsiye
Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor
Bursaspor, sezonu İstanbul'da açıyor
Mesut Özil ABD yolcusu mu?
Mesut Özil ABD yolcusu mu?
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güneydoğu'da sıcaklar bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bunaltıcı sıcaklar etkisini devam ettiriyor. Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcak havalardan bunalanlar tarihi surların gölgesinde, çocuklar ise kentin değişik noktalarındaki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Güneydoğu'da sıcaklar bunaltıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bunaltıcı sıcaklar etkisini devam ettiriyor. Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcak havalardan bunalanlar tarihi surların gölgesinde, çocuklar ise kentin değişik noktalarındaki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:50
7 Okunma
Güneydoğu'da sıcaklar bunaltıyor

DİYARBAKIR - Son yılların en yüksek değerlerinin etkili olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde sıcaklar bunaltıyor. Sıcaklıkların geçen haftaya göre bir kaç derece artış gösterdiği bölgede termometreler Diyarbakır'da 45, Şırnak'ta 43, Şanlıurfa'da 44, Batman'da 43, Mardin 41 ve Gaziantep'te ise 42 dereceyi gösterdi.

Sıcakların etkili olduğu bölge kentlerde, öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik hâkim olurken, dışarı çıkamayanlar ev ve iş yerlerinde klima karşısında serinledi. Diyarbakır'da yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan tarihi Ongözlü Köprü çevresi ile parklara akın etti. Diyarbakırlı çocuklar da merkez Sur ilçesinde bulunan ve girilmesi yasak olan Anzele havuzunda serinlemenin keyfini yaşadı. Yaşlılar da tarihi surların gölgesinde yere serdikleri kartonlara uzanıp, serinlemeye çalışmaları dikkat çekti. Öğle saatlerinde tarihi surların kenarındaki parklarda ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Hasan Kaplan (80), sıcak havaya tepkisini "Yanıyorum, yanıyorum" diyerek dile getirdi.

Uzmanlar ise özellikle yaşlı, hamile ve çocukların, güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerınde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu BölgesiSıcaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi
Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi
Bakan Pakdemirli: Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
Bakan Pakdemirli: Sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor
Çanakkale’de 55 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de 55 kaçak göçmen yakalandı
Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
Eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Eş zamanlı terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma
Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma
Demre sahilleri tatilcilerle doldu
Demre sahilleri tatilcilerle doldu
Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans