Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek
Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu...
"Kadınlarda görülen hormonal bozukluk stres kırığına neden olabiliyor"
"Kadınlarda görülen hormonal bozukluk stres...
Başakşehir, tur için Kopenhag karşısında
Başakşehir, tur için Kopenhag karşısında
MSB: Orta Akdeniz'de çeşitli eğitimler gerçekleştirildi
Eğitimler gerçekleştirildi
Varank: Eylül ayında teslim edilmeye başlanacak
Son Dakika
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bakan Koca: Endişe duyuyoruz
Kapat

Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada görevlendirilen Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, dosyaya ulaştı. Raporda, Gülistan'ın en son görüldüğü Dinar Köprüsü altındaki suda, intihar olasılığını gösterecek hareketlilik yaşanmadığı öne sürülerek, 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir" denildi. Gülistan'ın erkek arkadaşı ile görüştüğünü gösteren yeni görüntülerin de incelendiği raporla ilgili Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, "Bu raporla kesin bir dille intihar tezini çökertti" dedi.

04 Ağustos 2020 Salı 11:07
0 Okunma
Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

DİYARBAKIR - Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, Tunceli'ye gelerek, kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan çalışmalarda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü üzerinde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerası tarafından da görüntülenen Doku için baraj gölünde arama çalışması başlatıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine su altı aramaları 6 Temmuz günü sonlandırıldı. Baraj yüzeyi ile bölgede arama çalışmaları sürerken, Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü de baraj gölündeki suyun tahliyesine başlandı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, görüntü kayıtlarının bağımsız bir bilirkişi tarafından incelenmesi için talepte bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin incelenmesi için İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro bünyesinden bilirkişi görevlendirdi. Görüntüleri inceleyerek hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına gönderildi. Raporda, Gülistan'ın, atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda, söz konusu saatte, yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığının tespit edildiği bildirildi. 

EN SON ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜŞTÜĞÜ, YENİ GÖRÜNTÜLERLE DOĞRULANDI

Raporla birlikte soruşturma dosyasında bulunan Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntüde Gülistan'ın en son Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A. ile kafeteryada buluştuğu görülüyor. Bilirkişi bu görüntüde yaptığı incelemeyle de genç kızın erkek arkadaşıyla kafeteryada 4 dakika, kafeterya dışında ise 8 dakika görüştüğünü saptadı. Bu da Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşıyla görüşmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

'BU RAPORLA İNTİHAR TEZİ ÇÖKMÜŞ OLDU'

Kaybolmasıyla ilgili bugüne kadar 220 kişinin ifadesine başvurulan Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, bilirkişi raporuyla, Gülistan'ın intihar ettiği yönündeki tezin çöktüğünü öne sürdü. Avukat Çimen, şunları söyledi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasına İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro, resmi bilirkişi olarak atanmıştı. Bilirkişinin tamamladığı rapor dosyamıza girdi. Rapor iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, kafeteryanın önünde geçen bölüm. O bölümde Gülistan'ın alıkonulduğu hususu ortaya çıkmıştı. İkinci bölümde ise, polisin tuttuğu bir rapor vardı. Bu raporda, '5 Ocak 2020 günü Gülistan Doku saat 12.25 sıralarında kendini köprüden attı' denilmişti. Bu rapordan sonra da tüm döngü, köprünün altında Gülistan'ı arama şeklinde oldu, karada herhangi bir işlem yapılmadı. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu ifade yer alıyor; 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir.' Bu, şu anlamı ifade ediyor; 'Gülistan Doku köprüden atlamadı.' Bu raporla intihar tezi çökmüş oldu. Üstten düşen bir nesnenin V şeklinde suda dalgalanma sağlayacağını, V şeklinde olmadığının görüldüğü belirtildi. Sonuç olarak kesin bir dille Gülistan Doku'nun intihar etmediği, bu intihar tezinin çöktüğü ortaya çıktı. Artık köprünün altındaki arama, yani baraj gölündeki aramanın sonlandırılması, Gülistan Doku'nun öldürüldüğü şeklinde bir suç işlendiğine yönelik karada da çalışmaların yapılması gerekiyor."

'TÜM KRİTERLER BAŞ ŞÜPHELİ Z.A.'YI İŞARET EDİYOR'

Avukat Çimen, "Karadeniz bölgesinde küçük bir kız kaybolmuştu. Orada savcılık köyde herkesten DNA örneği aldı. Kayıp soruşturmalarında biraz daha ilgi bekliyoruz. Gülistan hala kayıp. Ne olduğunu bilemiyoruz. Belki yaşıyordur, belki bir yerde alıkonulmuş durumdadı. Bu soruşturmada tüm kriterler baş şüpheli Z.A.'yı işaret ediyor" diye konuştu.

'2 KADIN VAR, ONLARDAN HİÇ BAHSEDİLMEDİ'

Gülistan Doku'nun ortaya çıkan yeni görüntüleriyle ilgili olarak da avukat Ali Çimen, "Daha önce Gülistan'ın kafeteryaya hiç girmediği söyleniyordu. Görüntülerde, 4 dakika boyunca kafeteryada kalıyor. Daha sonra çıkıyor ve şüpheli Z.A., onu durduruyor. 8 dakika boyunca çok yoğun bir stresin olduğu, bağırdığı, Gülistan'a neredeyse fiziksel olarak baskı uyguladığı görülüyor. Emniyetin tuttuğu tutanaklarda, görüntülerde gördüğümüz iki kadın var, gelip baş şüpheliyle görüşüyorlar, hiçbir zaman onlardan da bahsedilmedi. Bunların kim olduğu halen ortaya çıkmış değil" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Gülistan DokuTunceli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı
Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı
'Hay-Sağ uygulamasına bakmadan kurbanlık almayın'
'Hay-Sağ uygulamasına bakmadan kurbanlık almayın'
Bayram öncesi 81 ilde denetim
Bayram öncesi 81 ilde denetim
Meriç Nehri'nin Türkiye bölümünde su temiz çıktı
Meriç Nehri'nin Türkiye bölümünde su temiz çıktı
Bayramda 162 bin personel görev alacak
Bayramda 162 bin personel görev alacak
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
COVID-19’A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
COVID-19’A KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
Bayram süresince ücretsiz olacak
Bayram süresince ücretsiz olacak
Bakan Pekcan: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır
Bakan Pekcan: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumundadır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı