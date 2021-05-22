Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka...
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gri kategorideki 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin 'Gri' kategoride aranan 'Rızgar Koçer' kod adlı PKK'lı Serhat Ericek olduğunu açıkladı. Terörist Ericek’in 2 yıl önce Şırnak'ta Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu eylemin faillerinden olduğu belirtildi. 

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:00
6 Okunma
Gri kategorideki 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nca 8 Mayıs'ta Nusaybin ilçesi kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK’lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan 'Rızgar Koçer' kod adlı Serhat Ericek olduğu tespit edildi. Teröristin, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu eylemin failleri arasında olduğu belirlendi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rızgar KoçerTerörTeröristPKKSerhat Ericek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
'Sofi Nurettin', etkisiz hale getirildi
'Sofi Nurettin', etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 'Pençe' operasyonlarında 113 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Uluslararası sularda büyük başarıya imza atıldı
Bakan Soylu: Uluslararası sularda büyük başarıya imza atıldı
İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: 'Eren' operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma