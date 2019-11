Gönüllü eğitmen Akkaya’nın zeki, çevik ve ahlaklı çocuklar

BURSA / NEDRET HOTUN

Bu çocuklar sadece spor yapmakla kalmıyor, diğer yandan sorumluluk almayı öğreniyorlar. Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Karaağaç mahallesi muhtarı Sema Pamukçular ile eski basketbolcu, şimdinin eğitmeni Muhammed Akkaya anlamlı bir projeye imza attı. Mahalledeki 35 çocuğa haftada 3 gün basketbol dersi vermeye başladılar, ancak belli şartlarla.. Çocukların uyması gereken kuralların başında bir kütüphaneye üye olmak ve 15 günde en az 100 sayfalık bir kitap bitirmek geliyor. Kitap okuma alışkanlığının yanı sıra sorumluluk bilincini aşılayan kurallar da var. Çocuklar erken yatıyor ve sabahları kalktıklarında yataklarını kendileri toplayıp , pijamalarını katlayarak, dişlerini fırçalıyor. Çevreye duyarlı birey yetiştirmek de kurallar arasında. Her hafta sevmediği bir yemeyi yiyerek her koşula ayak uydurması gerektiği aşılanan çocukların çevrelerini de temiz tutmaları gerekiyor. Yabancı dil sorununun yaşandığı günümüzde İngilizce öğrenmenin de önemine vurgu yapan eğitimde, her çocuk Cuma günleri 5 İngilizce kelime ezberleyerek antrenmana katılabiliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftanın 3 günü Temenyeri parkında yapılan basketbol çalışmalarında amaç sağlıklı, kültürlü, disiplinli ve faydalı gençler yetiştirmek.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan eğitimci Muhammed Akkaya, çocukların kapalı basketbol sahası, soyunma odası, forma, ayakkabı gibi ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Lions Kulübü Genel Yönetmeni İlknur Kutucu, Uludağ Lions Kulübü Başkanı Sabih Coşkuncu, İpek Lions Kulübü Başkanı Nazan Bozan’ın katılımıyla gerçekleşen basketbol maçı etkinliği sonrası yapılan konuşmada bu çocukların destekleneceği, prosedürleri aşarak kurumsallaşmalarını ve bir kulüp çatısı altında toplanmalarının sağlanacağı sözü verildi.