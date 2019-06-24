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Gölcük'te, 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda tamamlanmak üzereyken, mahkemece iptal edilen bungalov ve dağ köşkü projesinde bitirilen evler, atıl kaldı. Yapımında 7 milyon lira harcanan ve mahkeme kararı sonrası kenarlarında inşaat malzemeleri ve çöpler bırakılarak, işçilerin terk ettiği bungalovlar sökülecek.

Gölcük'te, 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda tamamlanmak üzereyken, mahkemece iptal edilen bungalov ve dağ köşkü projesinde bitirilen evler, atıl kaldı. Yapımında 7 milyon lira harcanan ve mahkeme kararı sonrası kenarlarında inşaat malzemeleri ve çöpler bırakılarak, işçilerin terk ettiği bungalovlar sökülecek.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
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Gölcük'te, 7 milyon liraya yapılan bungalovlar sökülecek

BOLU - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında, 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. Projeye bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri karşı çıkınca yargıya başvuruldu. Mahkeme aşamasında, Bolu Belediyesi'nce Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ormanlığa bungalovlar yerleştirildi. Tartışmalı projeyle ilgili geçen yılın Aralık ayında, mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildi. Geçen ay da mahkeme tarafından proje iptal edildi. Yapımında 7 milyon lira harcanan bungalovlar ise atıl kaldı. Kararın ardından inşaat çalışmalarına son verilirken, işçilerin kullandığı çay bardakları, çaydanlık, kıyafetler ve ayakkabılar ile malzemelerin ormanlıkta bırakıldığı görüldü. 

'SÖKÜLÜP KALDIRILACAK'

İhale aşamasındayken, CHP Bolu milletvekilliği döneminde projeye karşı çıkan ve protesto eylemlerine katılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Yapımı tamamlanan bungalovları satışa çıkararak, ormanlıktan sökülmesini sağlayacaklarını belirten Özcan, "Burada belediye tarafından emrivaki şekilde yapılmış bungalovlar var. Buradaki yapıların oradan kaldırılması gerekiyor. Daha önce kiralanması için verilen belediye meclisi kararını ortadan kaldırdık. Önümüzdeki günlerde ihale ile onları satışa çıkaracağız. Bir kişi veya şirket onları söküp oradan kaldıracak. Ondan sonra da Milli Parklar ile görüşerek, oranın eski haline getirilmesi için çalışmaları yapacağız" diye konuştu. 

Gölcük'ü eski doğal haline kavuşturmayı planladıklarını kaydeden Başkan Özcan, "Ormanın içinde bu yapılar yapılırken belli sayıda ağacın kesildiği ortada. Tahribatın büyüklüğünü görebilmek için o yapıların oradan kalkması gerekiyor. Eğer mahkeme bunu durdurmamış olsa ve süreç işlese onun yanına yapılması planlanan bir otel de var. Daha çok ağacın kesilmesi anlamına geliyor. Zaten Gölcük'te haddinden fazla seyrekleştirme yapılmış. Bunun sonucunda çok sayıda ağacın devrildiğine herkes şahit oluyor. Tahribatın asıl büyüklüğü o yapılar oradan kalktıktan sonra ortaya çıkacak. Milli Parklar ile istişare içinde belediye olarak da bizim üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Gölcük'ü eski doğallığına kavuşturmak istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GölcükBungalovlarAtılBolu
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