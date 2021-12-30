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Göl ve barajlarda su seviyesi düştü; belediye tasarrufa dikkat çekti

30 Aralık 2021 Perşembe 15:56
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Göl ve barajlarda su seviyesi düştü; belediye tasarrufa dikkat çekti

AKSARAY - Aksaray Belediyesi’nin, iklim değişikliği ve bilinçsiz yapılan tarımsal sulama nedeniyle Tuz Gölü ile Mamasın Barajı'nda yaptığı araştırmada su seviyesinin azaldığı ortaya çıktı. Sonuçlara dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, içinde su olan farklı litrelere sahip plastik şişelerin üzerine 100 liradan 500 liraya kadar fiyatlar yazıldı. Böylece gelecekte suyun yüksek fiyatlara satılmaması için tasarrufa dikkat çekildi.

Türkiye'nin en az yağış illeri arasındaki Aksaray'da belediye ekipleri, kentin yağış kapasitesini ve iklim değişikliğinin bölgeye etkisini araştırdı. Ekipler, kentte son 40 yılın yağış ortalamasının 340 milimetre olduğunu, Tuz Gölü'nde su seviyesinin son 10 yılda yüzde 65 azaldığını ve 165 milyon metreküp su kapasiteye sahip Mamasın Barajı'nın da 26 milyon metreküpe kadar gerilediğini belirledi. Ekipler ayrıca iklim değişikliği ile bilinçsiz yapılan tarımsal sulamanın su kapasitesini etkilediğini tespit etti. Sonuçların ardından su tasarrufuna dikkat çekmek için Aksaray Belediyesi, 'Su Hayattır, Suyumuzu Tasarruflu Kullanalım' adı altında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte içinde su olan farklı litrelere sahip plastik şişelerin üzerine 100 liradan 500 liraya kadar fiyatlar yazıldı. Gelecekte suyun yüksek fiyatlara satılmaması için tasarrufa dikkat çekildi.

'GÜNLÜK 3 BİN TON SU TASARRUFU SAĞLADIK'

Su tasarrufunun çok önemli olduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şunları söyledi:

"Tuz Gölü'nün bu denli hızla küçülmesi ve yağış miktarlarının düşmesi nedeniyle su tasarrufuna dikkat çekmek adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Su tasarrufuyla ilgili göreve geldiğimiz günden beri artık ömrünü tamamlamış ve su sızdıran asbest boruları büyük oranda sağlıklı borularla değiştirdik. Bu sayede günlük 3 bin ton su tasarrufu sağladık. Yine vatandaşlarımızı bu tip faaliyetlerle bilgilendirme yaparak su tasarrufu noktasında bilinçlendiriyoruz" dedi.

'VAHŞİ SULAMA YAPANLAR CEZALANDIRILMALI'

Etkinliği izleyen Süleyman Çini (70) de şunları söyledi:

"Su olmazsa mecburen 100 liraya da 200 liraya da alırsın. Önceden 19 metre derinlikten su çekiyorduk. Şimdiyse 100 metreden kısıtlı su alıyoruz. Bir tarlaya çiftçilerimiz yılda 3 kez ekim yapıyor. Bahar ayından güz ayına kadar yer altından su çekiyor. Bir tarlaya yılda bir kez mahsul ekmemiz lazım. Vahşi sulama yapanlar da cezalandırılmalı" diye konuştu.

Osman Çekiş de "Suyun kıymetini bilmemiz lazım. Şehir olarak suyumuzu tasarruflu kullanmamız lazım. Su, hayat demektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 30.12.2021 16:18
Anahtar Kelimeler:
Göl Ve BarajlarSu Seviyesi
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