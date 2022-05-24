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Göçmenlere Avrupa'da iş fırsatı sunan ofiste başvuru yoğunluğu

24 Mayıs 2022 Salı 11:19
Göçmenlere Avrupa'da iş fırsatı sunan ofiste başvuru yoğunluğu

İSTANBUL - Türkiye'deki sığınmacılara Avrupa'da iş imkanı sağlayan AB destekli ofiste, başvuru yoğunluğu yaşandı. İngiltere merkezli kuruluşun Avcılar'da bulunan ofisine iş başvuru için gelen çok sayıda göçmen, kapıda kuyruk oluşmasına neden oldu. Ofis yetkilisi Gamze Nur Turan,  "İşe yerleştirme kurumu değiliz, sadece iş göçmenliği için başvuru alıyoruz" dedi. 

İstanbul'da Avcılar'da 2 yıldır hizmet veren ofise,Türkiye'ye yasal yollardan gelmiş ve oturma belgesi olan göçmenlere başvuru yapabiliyor. Daha önce, 38 ile 96 dolar arasında değişen ücretlerle başvuru kabul eden ofis, yapılan ödemenin iş garantisi olarak algılanması nedeniyle, bu uygulamayı değiştirdi. 


 

BAŞVURU ÜCRETİ KALKTI,  YOĞUNLUK OLUŞTU 

Başvuruların ücretsiz olduğu ilan edilince de çok sayıda sığınmacı ofiste izdiham oluşmasına neden oldu. Erken saatlerde başvuru için gelenler, ofis binası içinde ve önünde kalabalık oluşturdu. Ofis yöneticisi Gamze Nur Turan, işe yerleştirme kurumu olmadıklarını, yalnızca iş göçmenliği başvurusu aldıklarını belirterek "Daha önce belli bir ücret alıyorduk ancak, yanlış anlaşılmalar nedeniyle ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Başvurucuların özgeçmişlerini ilgili yerlere iletiyoruz. Gelen olumlu ya da olumsuz yanıtları, 6 ay içerisinde telefon mesajı veya mail yoluyla iletiyoruz. Özellikle belirttiğimiz konu, Türkiye için iş başvuruları Göç İdaresi, sığınma başvuruları ise Ankara'daki resmi kurumlara yapılmalıdır. Biz sadece iş göçmenliği için başvuru alıyoruz" dedi. Yaşanan izdiham nedeniyle, başvuruların internet sitesi üzerinden yapılmasının planlandığını belirten Turan, "Başvuranların tamamına olumlu yanıt verilmesi söz konusu değil. Kuruluşun aldığı başvurular İngiltere'deki merkezde değerlendiriliyor. Ülkelerin ihtiyaçlarına uygun başvurulara olumlu yanıt veriliyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupada Iş FırsatıGöçmenler
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