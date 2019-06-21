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Göç konusunda bütün ülkeler benzer politikalar içerisinde olmalı

İSTİNYE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Akdeniz Vatandaşlar Meclisi Vakfı (FACM) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, Türkiye’nin göç konusundaki yaklaşımı ile ilgili olarak, “Türkiye oradaki insanlara yardım etmek, ‘açık kapı politikası’ uygulayarak ülkesine almak ve sonrasında Suriye’deki gerekli olan güvenli bölgeleri ve altyapıyı kurarak, buradaki göçmenlerin tekrar geri dönülmesini sağlamaya yönelik birçok adımlar attı. Bu konuda bütün ülkelerin de benzer politikalar içerisinde olması bekleniyor ama maalesef böyle bir durum olamıyor” dedi.

Göç konusunda bütün ülkeler benzer politikalar içerisinde olmalı

İSTİNYE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Akdeniz Vatandaşlar Meclisi Vakfı (FACM) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, Türkiye’nin göç konusundaki yaklaşımı ile ilgili olarak, “Türkiye oradaki insanlara yardım etmek, ‘açık kapı politikası’ uygulayarak ülkesine almak ve sonrasında Suriye’deki gerekli olan güvenli bölgeleri ve altyapıyı kurarak, buradaki göçmenlerin tekrar geri dönülmesini sağlamaya yönelik birçok adımlar attı. Bu konuda bütün ülkelerin de benzer politikalar içerisinde olması bekleniyor ama maalesef böyle bir durum olamıyor” dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:22
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Göç konusunda bütün ülkeler benzer politikalar içerisinde olmalı

ANKARA - Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin (AKDENİZ-PA) TBMM'de gerçekleştirilen 'Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki' konulu toplantısında yer alan İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Akdeniz Vatandaşlar Meclisi Vakfı (FACM) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, değerlendirmede bulundu. Son yıllarda göçün en çok Akdeniz Bölgesi’nde yaşandığını gördüklerini söyleyen Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, başta savaşlar ve çatışmalar olmak üzere ekonomik ve çevresel  faktörlerin de mevcut olan göç akımlarının sayısının ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğunu belirtti. Bunun sadece göç veren ülkelerde değil, göç alan ülkelere de etkilerinin sayının artışı ile beraber yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Noi, problemlerin ortak platformlarda ele alınması gerektiği konularının görüşüldüğünü kaydetti.

"TÜRKİYE’NİN BU KONUDAKİ YAKLAŞIMI TAKDİRE ŞAYANDIR"

Göçün Avrupa Birliği’ni en çok ayrıştıran konulardan birisi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Noi, özellikle 2015 yılından sonra göç sayısında yaşanan artışın Avrupa’yı ikiye böldüğünü söyledi. Göç karşıtı göçü güvenlikleştiren ve göç konusunda insan güvenliğini önceleyen iki farklı anlayışın yer aldığını belirten Doç. Dr. Noi, terördeki artışla beraber göçün terör tehdidi ile ilişkilendirilmeye başlandığını vurguladı. Bu durumun faşizme varacak kadar bir anlayışa yol açtığını söyleyen Doç. Dr. Noi, “Ülkelerin ‘neden ‘ göçün olduğu konusuna odaklanmaları gerekirken, göç karşıtlığı üzerinden politikalar yürüttüğünü görüyoruz. Türkiye’nin özellikle bu konudaki yaklaşımı takdire şayandır. Türkiye konuya insan güvenliği açısından baktı. Türkiye oradaki insanlara yardım etmek, ‘açık kapı politikası’ uygulayarak ülkesine almak ve sonrasında Suriye’deki gerekli olan altyapı kurarak, buradaki göçmenlerin tekrar geri dönülmesini sağlamaya yönelik birçok adımlar attı. Bu konuda bütün ülkelerin de benzer politikalar içerisinde olması bekleniyor ama maalesef böyle bir durum olamıyor. Her ülkenin kendine özgü görüşü, anlayışı ve yaklaşımı var” dedi.

"AVRUPA’DA FAŞİZM TEKRAR DOĞUYOR"

İkinci Dünya Savaşı’nda sonra Avrupa Konseyi’nin kurulduğunu anımsatan Doç. Dr. Noi, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Avrupa Konseyi, Türkiye’nin de kurucu üyesi bulunduğu bir kurumdur. Akdeniz’de de İkinci Dünya Savaşı dönemine benzer durumlar yaşıyoruz. Pek çok ülkede savaşların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla göçü en büyük etkileyenlerden birisi de budur. Avrupa’da faşizmin tekrar doğduğunu görüyoruz. Bu sefer hem Akdeniz’in kuzeyindeki Akdeniz’e sınırı olan Avrupa ülkeleri için hem de güneydeki ve doğusundaki ülkeleri de içine alan böyle bir inisiyatifin ele alınması, insan güvenliğini önceleyen bir takım önlemler alarak konuya olumlu katkısı olacağı düşüncesindeyim. Bu bütün ülkeleri ilgilendiren bir konudur. İş birliğinin burada öne alınması ve böyle bir kurumsal yapının oluşturulmasında işbirliği oldukça önemlidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Aylin Ünver NoiTürkiyeGöç
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