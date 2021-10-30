Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını

ŞANLIURFA (DHA)

Şanlıurfa'daki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Cumhuriyet Bayramı tatiliyle birlikte 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiliyle birlikte 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar 'Tarihin sıfır noktası' diye anılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’ye akın etti.

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu kente gelen ziyaretçiler neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını yakından görme fırsatını buldu.

Burada fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçiler, gördükleri tarihi alanların çok etkileyici olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.