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Giresun’da satılık fındık bahçesi

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17 Nisan 2021 Cumartesi 08:41
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Giresun’da satılık fındık bahçesi

Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık bahçesi icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Giresun ili Espiye ilçesi Hacımahmutlu Mahallesi Taflanlı Mevkii 140 ada 85 parsel sayılı fındık bahçesi nitelikli taşınmazın ihalesi, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda, 01/06/2021 günü 14:00 - 14:10 arası açık artırma suretiyle yapılacaktır. 

İhaleyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
GiresunFındık BahçesiSatılık Bahçe
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