Giresun’da kargir ev satılacak

Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi, Alişar Köyü, Köy İçi Mevkiinde bulunan satışa konu 106 ada 35 parsel sayılı taşınmazın kadastro çalışmalarında iki katlı kargir ev ve arsası T.C. Şebinkarahisar Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından taşınmazın açık artırması usulüyle satılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 464 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 81.781 TL kıymeti ile 10 Aralık 2022 günü saat 14.00-14.10 arasında Şebinkarahisar Adliyesi, 2. Kat, Hukuk Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda satışa sunulacak.