Giresun’da bodrum kat daire satılacak

Giresun İl, Merkez İlçe, 216 Ada, 469 Parsel, KALE Mahalle/Köy, KUFALI KUYU MEVKİİ Mevkii, 3. BODRUM KAT, KONUT NİTELİKLİ, 1 NOLU B.B. Nolu Bağımsız Bölüm, T.C. Giresun İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 119 m2 brüt alana sahip 3+1 mesken, 220.000 TL. kıymeti ile 24 Ocak 2022 günü saat 14.00-14.05 arasında Giresun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu - Kale Mah. Eşref Dizdar Cad. No:22 MERKEZ / GİRESUN adresinde satışa sunulacak.
İlan ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
İLAN.GOV.TR