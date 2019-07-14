Giresun'da feci kaza!

Giresun, (DHA)

Giresun'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada, ölü sayısı 5'e çıktı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.