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Giresun'da baltalı dehşet

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

16 Mayıs 2021 Pazar 17:46
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Giresun'da baltalı dehşet

Giresun (DHA) 

Giresun’un Bulancak ilçesinde 36 yaşında bir şahıs, annesini boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı. Polisin vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen şahıs, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesini baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşini de baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polislere de saldıran şahıs, 2 polis memurunu yaraladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen şahıs, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunBaltalı DehşetŞizofreni
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