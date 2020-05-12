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Gıda yardımı, sosyal mesafe ihlali nedeniyle iptal edildi

Kayseri'de, Kızılay'ın yapacağı gıda yardımı için toplanan yaklaşık 400 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine dağıtım iptal edilerek, gıda paketlerinin evlere götürülmesi kararlaştırıldı.

12 Mayıs 2020 Salı 13:16
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Gıda yardımı, sosyal mesafe ihlali nedeniyle iptal edildi

KAYSERİKızılay Şubesi, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda paketi hazırladı. Gıda yardımından faydalanacak yaklaşık 400 kişi, Kızılay şubesi önünde kuyruğa girdi. Görevliler, gıda paketi dağıtımının sosyal mesafe kuralına uyulması halinde yapılacağını duyurdu. Ancak vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Bunun üzerine polis ekipleri gelerek, vatandaşları uyardı. Ancak kurala uygun kuyruk oluşturulmadı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, Kızılay yetkilileri ile görüşerek, sosyal mesafe kuralına uyulmadan yardımın yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine dağıtım iptal edilerek, gıda paketlerinin evlere götürülmesi kararlaştırıldı, vatandaşlar da dağıldı.

'GÜNLÜK İAŞE DAĞITIMI YAPIYORUZ'

Kızılay Şube Başkanı Şener Şekerci, ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapıldığını belirterek, "Bugün ne oldu anlamadık ve sabah ilk ışıklarından itibaren uzun kuyruklar oluşmaya başladı. 300-400 kişi sosyal mesafe kuralına uymadığı için polis iaşe dağıtımının uygun olmadığını söyledi. Kimseyi boş göndermek istemiyoruz; ama kurallara uyulmazsa dağıtım yapamayız. Kimseye virüs bulaşmaması için sosyal mesafe uygulanmasını istedik. Vatandaşlarımız da buna uymayınca dağıtımı iptal ettik, evlerine götüreceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
KayseriKızılayGıda YardımıSosyal Mesafe Ihlali
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