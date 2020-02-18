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Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı: 9 sanık beraat etti

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7’si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 7. Duruşmasında karar çıktı.

18 Şubat 2020 Salı 18:24
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Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı: 9 sanık beraat etti

Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 kişi beraat ederken, 7 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. İsveç, Hollanda, İtalya başkonsolosluklarından görevliler, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekilleri Garo Paylan ve Ahmet Şık da duruşmayı takip etti.

Sanık avukatları beyanlarında davanın düşmesini talep etti. Mahkeme talebi reddederek savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

KAVALA: USÜL KURALLARINA UYULMASI GEREKİR

Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, “Delil vasfı taşımayan bilgi ve bulguların sayısının artırılması onları delil haline getirmez. Önceki duruşmada AİHM’den kararlarını dikkate almama kararınızın, heyetinizin AİHM’den normlarını ihlal eden bir merci olarak göstereceğini ve bu davanın adil bir şekilde sonuçlanmayacağına inanmamızı sağlayacağını söylemiştim. Davanın adil bir şekilde yürütülmesi için usul kurallarına uyulması gerekir.” diye konuştu.

TAKDİR MAHKEMENİNDİR

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mücella Yapıcı ise  “Ben savunma yapmayacağım çünkü savunmamı beraat ettiğim mahkemede yaptım. Sizlerin olmadığı mahkemede bunun gerekçesini açıkladım. Buradaki arkadaşlar için süre talep ediyorum, kendim için değil” dedi.

Tutuksuz sanık Can Atalay ise savunmasında iddianamenin Fetullahçı Terör Örgütü mensupları polislerin topladığı delillerle yazıldığını öne sürdü.  Tayfun Kahraman “Mütalaa hakkında savunma yapamayacağım. 6 günde isnat edilen böyle bir suça karşı savunma yapmaya hazırlanamadım. Süre talep ediyorum.” diye konuştu.

SANIKLAR EK SÜRE TALEP ETTİ

Tutuksuz sanıklar Ali Hakan Atalay, Tayfun Kahraman,  Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün avukatı söz alarak mütalaaya katıldığını belirtti.

MAHKEMEDEN EK SÜRE TALEBİNE RED

Ara kararını açıklayan heyet, sanıkların ek süre talebini yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

9 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Mala zarar verme”, “Nitelikli yağma”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “Kasten yaralama”, “Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçlarından yargılanan 9 sanık Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından sanıkların bu suçlardan beraatine ve bu gerekçelerle tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine karar verdi.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken “ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıDavaMahkeme
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