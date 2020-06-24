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Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın eski emir astsubayı tutuklandı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K., terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'ya gönderilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 08:25
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Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın eski emir astsubayı tutuklandı
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ankesör soruşturmaları' ve 'itirafçı beyanları' kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K., polis tarafından Ankara'da yakalanarak gözaltına aldı. Çok sayıda kişinin aleyhine ifade verdiği belirtilen M.K., sorgulanmak üzere Malatya'ya getirildi.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde görev yapan eski emir astsubayı M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan M.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen Tümgeneral Serin, 2019 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanı oldu. Gözaltına alınan M.K.'nın bu dönemde de emir astsubaylığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYAstsubayİstihbaratGenelkurmay
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