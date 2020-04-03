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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Emniyet kaynakları Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart’tan beri, 25 günde, ilçeye 125 bin aracın giriş yaptığını açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 16:50
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‘Gelmeyin’ uyarılarına rağmen Bodrum’a 25 günde 125 bin araç giriş yaptı

MUĞLABodrum'un tek girişi olan Torba'da trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirlerarası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GİBİ ÖZEL ARAÇLARA DA KISITLAMA UYGULANSIN'

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, mart ayının ilk haftasında günlük 12 bin olan araç giriş sayısının, Bodrum'a gelmeyin çağrısından sonra 5 bine kadar düştüğünü söyledi. Başkan Aras, "Çağrımızın bir nebze olsun işe yaradığını düşünüyorum. O kadar aracın ilçemize girmesi o kadar kişinin burada kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce herkesin kendi evinde kalıp önlemleri almasını anlattım. Toplu taşıma araçlarına uygulanan kısıtlamanın sivil araçlara da uygulanması gerekiyor. Şehirlerarası dolaşım bir an önce sonlanmalı. Gıda ya da hasta transferlerinin dışında dolaşmaya gelen insanların bu konuda özgürlüğü olacağına inanmıyorum. Zorunlu hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Yavaş yavaş tablo kötüleşiyor" dedi.

'SALGIN KONTROL EDİLİNCEYE KADAR HERKES EVİNDE KALSIN'

Başkan Aras, okulların tatil olmasından sonra ilçeye yaklaşık 100 bin tatilcinin yerleştiğini belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an büyük dolaşım yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların birçoğunun araçlarının plakasının 34 ya da 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkes dikkatli olsun istiyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin polis ekiplerinin uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine sürücülerden Kağan Batmaz "Gayet başarılı. Herkes çalışırken hijyen kurallarına uyuyor" dedi.

Bu arada, emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye'de koronoavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart tarihinden beri 25 günde, Bodrum'a yaklaşık 125 bin aracın giriş yaptığı belirtildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
UyarıKoronavirüs SalgınıMuğlaBodrum
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