Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104599
ALTIN
277.027
DOLAR
5.7326
STERLİN
7.0588
EURO
6.2912
BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon belli oldu
BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon...
Futbol camiasından Dorukhan Toköz için 'geçmiş olsun' mesajları
Futbol camiasından Dorukhan Toköz için...
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Milli tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı
Milli tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nı 5...
Toros Dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi
Toros Dağları eteklerinde 'semender' görüntülendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Geleceğin mesleği İHA pilotluğu

Türkiye'de gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte halk arasında drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanımı da her geçen gün artıyor. İHA pilotu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş, düğün, konser, miting gibi etkinliklerin yanında savunma sanayi ve tarım alanında İHA kullanımının yaygınlaştığını belirterek, İHA pilotluğunun geleceğin en önemli meslekleri arasında olacağını söyledi.

Geleceğin mesleği İHA pilotluğu

Türkiye'de gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte halk arasında drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanımı da her geçen gün artıyor. İHA pilotu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili eğitim firmasının sahibi Vedat Güneş, düğün, konser, miting gibi etkinliklerin yanında savunma sanayi ve tarım alanında İHA kullanımının yaygınlaştığını belirterek, İHA pilotluğunun geleceğin en önemli meslekleri arasında olacağını söyledi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:13
9 Okunma
Geleceğin mesleği İHA pilotluğu

İZMİR - Türkiye'de düğün, konser, miting gibi etkinliklerde halk arasında drone olarak adlandırılan İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yetkili İzmir'de etiğim veren firması Maiden Flight Tech'in sahibi ve İHA pilotu Vedat Güneş, vatandaşların İHA kullanımında giderek bilinçlendiğini söyledi. İHA'ların kullanıma ait prosedürleri hakkında bilgi veren Güneş, şunları söyledi:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkili eğitim veren Maiden Flight Tech Firması'nın sahibiyim. Türkiye'nin 81 ilinde eğitim veriyoruz. İHA, uzaktan kumanda ya da otonom sistemiyle kontrol edilebilen, içerisinde insan olmayan hava aracıdır. Halk arasında drone olarak tanınmaktadır. İHA'lar Türkiye'de  yeni gelişen bir sektör olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından talimatları her geçen yenilenmektedir. İHA'lar ağırlıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde düğün, konser, miting ya da belgesel çekimlerimde İHA-0 kapsamında olan araçlardır. Bunları kullanmak için ehliyet almak ve gerekli prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Bununla birlikte bize ait olan kullandığımız İHA'ları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmamız gerekiyor. Bu aracı kullanmak için de ehliyet zorunluluğu var. Gerekli eğitimlerin sonunda kullanacağımız İHA'ya göre ehliyet alıyoruz. İHA'yı uçurmadan önceden uçuracağımız bölge için izin almamız gerekiyor. Havacılık Genel Müdürlüğü'ndeki harita üzerindeki yeşil alanlarda izinsiz uçmak mümkün. Ancak diğer alanlar için kesinlikle için almak gerekiyor. Türkiye'de şuan uçuş izni 400 feet. İHA'ları ehliyetsiz olarak kullanma, uçuş izni almadan kullanmak ve tescil işlemlerini yerine getirmeden uçmanın cezası 20 binin üzerinde."

'İHA PİLOTLUĞUNA İLGİ BÜYÜK'

İHA türlerinin ve kullanım alanlarının teknolojinin gelişimine paralel olarak her geçen gün hızlı bir değişim içinde olduğunu söyleyen Güneş,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayinde olmak üzere birçok alanda İHA'ların kullanımı gün geçtikte artmaktadır. Örneğin eskiden tarımda zirai ilaçlamalar uçaklarla ve daha masraflı şekilde yapılırken, şu anda bu işlem İHA'larla yapılıyor. Bunun yanında sivil havacılıkta, tapu kadastro işlemlerinde, haritacılıkta, orman işletmelerinde, maden aramacılığında, düğünlerde, mitinglerde, organizasyonlarda ve film çekimlerinde İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. İHA'lara vatandaşlarımızın da ilgisi sürekli artıyor. Dünya üzerinde hava taksileri yapılmaya başladığı düşünülürse, gelecekte İHA'lar tamamen hayatımızın içinde olacak. Bu durum yeni bir iş alanı doğmasını sağladı. İHA pilotluğu gelecekte önemli bir meslek olarak tercih edilecek. İnsanlar da yoğun bir şekilde bize eğitim almak için başvuruyor. Aşırı derecede bir ilgi var. Sivil Havacılık okullarında, üniversitelerde, havacılık liselerinde ve kamu kuruluşlarında yoğun olarak eğitim vermeye devam ediyoruz."

'HERKES BUNUN EĞİTİMİNİ ALARAK UÇSUN'

Vatandaşlar kadar kamu kuruluşlarına da eğitim verdiklerini belirten ve İHA pilotluğunun gelecekte önemli bir meslek olacağını vurgulayan Güneş, "Türkiye'de İHA'ların yüzde 20'si iş amaçlı olarak kullanılıyor. Bu rakamda 400 bine yakın. Gün geçtikçe bu sayı artıyor. Bize gelerek eğitim alıyorlar ve bilinçli olarak uçuyorlar. Artık ülkemizde yoğun bir hava trafiği var. İHA'larda artık her şey kayıt altında olmak zorunda. İHA'lar kötü niyetli de kullanılıyor. İnsanların bu konuda duyarlı olması ve emniyet güçlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Emniyetimiz çok istekli. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde 250 personele eğitim verdik. Kullanmak isteyen ve merakı olan herkes bunun eğitimini alarak uçsun" dedi.

'İŞ AMAÇLI KULLANIYORUM'

Vedat Güneş'e ait eğitim kurumundan İHA kullanmak için eğitim alan Orhun Azizağaoğlu, "Ben prodüksiyon işiyle uğraşıyorum. Profesyonel çekimler yapıyorum. Kısa metrajlı filmlerde olsun, düğün konser gibi etkinliklerde olsun insanlar drone çekimi istiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte biz de bu işini eğitimi alarak işimizde drone kullanıyoruz. Benimkisi hem merak, hem iş amaçlı" diye konuştu.

Eğitiminden dolayı İHA'lara merak saldığını söyleyen İrem Köse ise, "4 gün boyunca 36 saat İHA kullanmak için eğitim aldım. Ben havacılık öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri merakım vardı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Geleceğin Mesleği İHA Pilotluğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Afyonkarahisar'da can pazarı!
Afyonkarahisar'da can pazarı!
Bekçilere PKK saldırısı
Bekçilere PKK saldırısı
Uzungöl'de yıkım başlamadı
Uzungöl'de yıkım başlamadı
Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
Bursa'da yanan orman alanı, havadan görüntülendi
İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir'e değer kattı
İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir'e değer kattı
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık 27 gemi batığı bulundu
Antalya'da ortalama 2 bin yıllık 27 gemi batığı bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans