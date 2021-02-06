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Gazipaşa'da seralarda saklanan 32 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 32 kaçak göçmen yakalandı. Bindikleri teknenin bozulması nedeniyle sahile çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin seraların içerisinde saklandığı belirlendi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:02
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Gazipaşa'da seralarda saklanan 32 kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA - Koru Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında, sahilde bulunan sera içerisinde ve kenarlarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruplara ayrılmış yabancı uyruklu kişileri görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı arama sonucu sahil kıyısında, seraların içerisinde ve kenarlarında kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Polis seraların bulunduğu yerde gruplar halinde dağılmış olan 5'i kadın, 4'ü çocuk toplam 32 Suriyeliyi otobüslere bindirip, sağlık kontrolleri ve işlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Kıbrıs'a gitmek istediği saptanan Suriyeli kaçak göçmenlerin, karayolu ile Mersin ve Konya'dan Gazipaşa'ya getirildiği, bir gece burada kalarak sabah erken saatlerde tekneye bindikleri ve teknenin bozulması nedeniyle sahile çıkmak zorunda kaldıkları öğrenildi. Polis, bölgede başka kaçaklar olabileceği ihtimali üzerine araştırmasını sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler karadan ve denizden teknenin bulunması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa32 Kaçak Göçmen
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