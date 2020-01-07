Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113156
ALTIN
300.993
DOLAR
5.9723
STERLİN
7.8391
EURO
6.6712
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya...
Arda Turan: En mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim
Arda Turan: En mutlu olduğum...
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834...
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Beşiktaş, Antalya kampına devam ediyor
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziantep’te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çilo, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Gaziantep’te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çilo, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

07 Ocak 2020 Salı 15:11
11 Okunma
Gaziantep’te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi

GAZİANTEP - Olay, geçen yıl 15 Kasım'da 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Çilo, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Çilo hakkında 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KENDİ İNSANLIĞIMDAN UTANDIM'

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Çilo ve avukatı ile şiddet gören eşi Büşra Çilo katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Emrah Çilo, eşini çok kıskandığı için olayın yaşandığını söyleyerek, "Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim ‘çocuklarını düşünmüyor musun?’ dedim. Kendisini ikna etmeye çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum. Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum" dedi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Mahkeme heyetinin söz verdiği Büşra Çilo ise eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı, can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Emrah Çilo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezanın paraya çevrilmesine ya da ertelenmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eşini Sokak Ortasında Döven Kişi Tahliye EdildiGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti
Türkler en çok dizel otomobilleri tercih ediyor
Türkler en çok dizel otomobilleri tercih ediyor
Ankara kar altında
Ankara kar altında
Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan
Işığın görülmesine 600 metre kaldı
Işığın görülmesine 600 metre kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı
Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen 6'sı öğrenci 7 kişi anıldı
İdlib için acil yardım çağrısı
İdlib için acil yardım çağrısı
Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına kardan heykeller
Sarıkamış'ta, donarak şehit olan Mehmetçik anısına kardan heykeller

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans