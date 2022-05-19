Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (DHA)

Olay, öğle saatlerinde Oğuzeli ilçesi Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabanca ve av tüfekleri ile birbirlerine ateş etti. Silah sesini duyan mahalleli ise jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, bir şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şahsın ağabeyi ile iki şahıs, Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bir şahıs, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki şahsın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.