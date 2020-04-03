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Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlamasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. Aygün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.

03 Nisan 2020 Cuma 17:07
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Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

MUĞLA - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Gazeteci Hakan Aygün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, Gümbet İskelesi'ne bağlı olan teknesinde gözaltına alındı. Aygün'ün teknede yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu.

Twitter hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Hakan AygünSosyal MedyaGözaltı
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