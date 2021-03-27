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GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak

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27 Mart 2021 Cumartesi 08:18
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GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak

GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) tarafından 250.000 kişilik, inşaat, mekanik, işletme ve elektrik işleri dahil Atık su Arıtma Tesisi yaptırılacak.

Yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup ihaleye katılacaklar ayrıntılara buradan ulaşabilir. 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/764671/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/biyolojik-atiksu-aritma-tesisi-yaptirilacaktir

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
GASKİBiyolojik Atık Su Arıtma TesisiGaziantep Su Kanalizasyon
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