Fuhuşun şifresi: Makarna istiyorum

ADANA - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın çıkarttığı yakalama kararının ardından 30 Haziran’da şafak vakti düzenlediği operasyonda 20’si kadın, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 16’sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 5’i ev hapsi cezasına çarptırıldı.



DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Şebekenin liderliğini yaptığı tespit edilen G.B. adlı kadının fuhuş yaptırdığı kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirdiği ve onlardan komisyon aldığı öne sürüldü. Öte yandan üniversitede matematik bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen B.E. isimli bir kadının da üniversite sorumlusu olduğu, üniversite öğrencilerine komisyon karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Ayrıca, şebekenin yönetiminde olduğu belirlenen H.Y. isimli kadının da paraya ihtiyacı olan kimsesiz, yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 kızı fuhşa sürüklediği, onlarla ilişkiye giren erkeklere mağdurların yaşlarını söylemediği öne sürüldü. Öte yandan K.D.’nin, fuhuş yapanları annesi H.Ç’nin evinde erkeklerle buluşturduğu iddia edildi.



ŞİFRESİ 'MAKARNA'



Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin teknik takibine takılmamak için, şebeke liderliğini yaptığı belirlenen K.K., S.Ç. ve A.D. ile konuşurken, “makarna istiyorum”, bir gece boyunca birliktelik istediklerinde “uzun makarna istiyorum”, birden fazla kadınla birlikte olmak istediklerinde ise “makarna salçalı olsun” dediği öne sürüldü.