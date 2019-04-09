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FETÖ Operasyonu

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ Operasyonu

Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı

09 Nisan 2019 Salı 10:08
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FETÖ Operasyonu

(DHA)

Emniyet ekipleri sabah saatlerinden itibaren birçok ilde FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyonlar düzenliyor. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 204 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlar sürüyor.

ADANA MERKEZLİ 8 İLDE FET OPERASYONU: 59 GÖZALTI KARARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi.  Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

29 İLDE FETÖ OPERASYONU: 80 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mensuplarına 'Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün Konya merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.  Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

İZMİR'DE 65 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversiteler ve hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonların sürdüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuFETÖOperasyon
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