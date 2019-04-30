FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

KOCAELİ - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sözde 'mahrem imam' 1 yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenci ve 1 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor.