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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Nisan 2019 Salı 10:31
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

KOCAELİ -  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sözde 'mahrem imam' 1 yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenci ve 1 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTSKFETÖOperasyon
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