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FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 51 gözaltı kararı

ANKARA merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 10:20
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FETÖ'nün mülki idare yapılanması soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 37 eski mülki idare amirinin kontörlü sabit ve operasyonel hatlar üzerinden örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edildi. Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan 37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imam hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖTerörOperasyonGözaltı
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