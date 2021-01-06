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FETÖ'NÜN 2 KRİTİK İSMİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ'nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:06
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FETÖ'NÜN 2 KRİTİK İSMİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' (FETÖ/PDY) suçundan yakalama emri bulunan Salih Fidan ve Samet Güre, Ukrayna Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre, Türkiye'ye getirildi. Şüphelilerin işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.

Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün Irak-Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi'nde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

Yakalananlardan Samet Güre'nin ise FETÖ'nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil’deki Fezalar Eğitim Kurumunda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıFETÖSalih FidanSamet Güre
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