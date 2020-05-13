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Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, sosyal medya üzerinden paylaştığı video nedeniyle, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:09
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Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklama ile halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli video paylaşan gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlattığını belirti. 

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK.m.216) ile Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit (TCK.m.213) suçlarından re'sen 2020/68364 no.lu soruşturma başlatılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TezcanSoruşturmaSavcıMahkeme
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