Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103118
ALTIN
270.248
DOLAR
5.7770
STERLİN
7.4315
EURO
6.3763
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Türkiye - İzlanda maçının hakemi...
''Balık her yaşta tüketilmeli''
''Balık her yaşta tüketilmeli''
Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı
Trabzonspor'da Caleb Ekuban antrenmanlara başladı
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE BİLGE TEKİN'İ - ADANA – KOZAN
Son Dakika
ZARAFETİ ve ŞİİRLERİYLE TANRIVERDİ BİZE...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:34
8 Okunma
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te geçen hafta evlerinde ölü bulunan ve siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin(60) kardeşlerin cenazeleri, yakın arkadaşları Serpil Alkan'a teslim edildi. Ardından cenazeler özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından Fındıkzade Albayrak Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrası 4 kardeş için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Oya ve Kamuran Yetişkin'in arkadaşları Serpil Alkan ve vatandaşlar katıldı. 

CENAZELERİN BAŞINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan yakın arkadaşları Serpil Alkan, cami avlusunda cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Alkan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. 

Cenaze namazının ardından vatandaşlar cami avlusunu boşaltırken, tabutlar özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından cenaze nakil aracına taşındı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatihte ölü Bulunan 4 KardeşSinyanürIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz’de ani dere taşkınları 'erken uyarı sistemi' ile öğrenilecek
Karadeniz’de ani dere taşkınları 'erken uyarı sistemi' ile öğrenilecek
Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu
Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu
Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar
Saatlerini 9'u 4 geçeye kurup, Saat Kulesi'ne bıraktılar
Baraj inşaatında 145 metre gövdeye ulaşıldı
Baraj inşaatında 145 metre gövdeye ulaşıldı
Türkiye'nin tek maden müzesi madencilerin hayatını yaşatıyor
Türkiye'nin tek maden müzesi madencilerin hayatını yaşatıyor
Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi
Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans