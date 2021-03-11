Farmasi, Avrupa’nın en büyük entegre tesisini Ömerli’de açtı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin lider doğrudan satış markası Farmasi, İstanbul Ömerli’de yer alan fabrikasıyla aynı mekanda inşa edilen yeni Farmasi Plaza binasının açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Avrupa’nın en büyük entegre üretim tesisinin ve yeni plazanın yer aldığı dev tesise “FarmasiCity” adı verildi.

3 bin metrekare alan üzerinde kurulan plaza, satış, pazarlama, insan kaynakları, lojistik ve tedarik zincirini aynı çatı altına topluyor. Altı ayda tamamlanan merkezde, gym ve lounge alanları ile çalışanların gündelik iş yoğunluğundan çıkabileceği rahatlama alanları bulunuyor.

“Hedef ilk 10’da yer almak”

Makyajdan, cilt bakımına, sağlıklı ev temizlik ürünlerinden, takviye edici gıdaya kadar 2000’i aşkın ürün çeşidi ile dünyanın en büyük 10 kozmetik firmasından biri olma hedefi taşıyan marka, en büyük atılımlarından birini de Amerika’da yapıyor.

2021 yılının sonlarında Miami, Florida'da 26 milyon dolarlık bir operasyon merkezi ve kampüs açılışı da yapacak olan Farmasi’nin küresel genişleme operasyonunu yıllardır yurtdışında yaşayan Emre Tuna ve Sinan Tuna kardeşler yürütüyor.

Pandemi sürecinde de hızlı büyümesini sürdüren Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, “Türkiye’de yeni plazamazı açmanın ve tesisimizi daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz ve Amerika’da da hızlı ama güvenli bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yeni hedefimiz bu yıl Kanada, Meksika ve Almanya pazarına giriş yapmak” dedi.

Emre Tuna Kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunlarından Emre Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Amerika’da devam etti. University Of Southern California’da İşletme ve Endüstri Mühendisliği okuyan Tuna, aynı zamanda pilot eğitimini de tamamlamıştır. Emre Tuna, Türkiye'nin en büyük doğrudan satış markası Farmasi’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Emre Tuna’nın sosyal medya hesapları:

https://www.facebook.com/emretuna.farmasi.9

https://www.instagram.com/emretunaa/?hl=tr

Farmasi Hakkında:

*Farmasi, Method Reserch Company Şubat 2021 Türkiye kozmetik sektörü bilinirlik araştırması verilerine göre, Türkiye’nin en beğenilen ve en tercih edilen kozmetik markasıdır.

Kozmetik ve sağlık sektöründe 70 yıllık deneyim...

Türkiye’nin lider doğrudan satış ve üretim firması Farmasi’nin temelleri 1950 yılında kendini bilime ve ilaç üretmeye adayan Dr. Cevdet Tuna ile atıldı. Dr. C. Tuna, Almanya Goethe Enstitüsü’nde Tıp Eğitimi sonrası Türkiye’ye dönüş yaptı ve 1950 yılında Tan Laboratuvarlarını kurdu. Geliştirdiği yüzlerce farklı formülde ilaç üretimi yaptıktan sonra kimyevi hammadde tedarik etmek üzere Tan Ecza Deposu’nu kurarak 14 bin eczacı müşteriye hizmet verdi.

Dr. C. Tuna, oğlu Hakan Tuna ile 1985 yılında kozmetik ve kişisel bakım sektörüne girdi. Likit ürün üretimi yaparak sektörde varlığını sürdüren ve ihracattaki büyük başarısıyla Tan-Alize Kozmetik, ek yatırımlarla büyümeye devam etti. 2003 yılında Farmasi ve Dr. C. Tuna markası doğdu. 2008 yılında ihracat pazarında birinci olan Farmasi 2010 yılında doğrudan satış sistemine geçti.

Farmasi, ürünlerini İstanbul Ömerli’de bulunan 220.000 m² büyüklüğü olan, günlük 1,5 milyon üretim kapasitesi ve 50 milyon adet dolum kapasitesi bulunan tesisinde son teknoloji dijital makinaları kullanarak üretiyor. Zengin ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, Dr. Cevdet Tuna’dan özel formüllü doğal bileşen kullanılan ürünler ve Mr. Wipes markalı ev temizlik ürünleriyle ürün gamını her geçen gün genişleterek, dünyada 5 kıta 125 ülkede tüketici ihtiyaçlarına çözüm buluyor.