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Fahiş fiyattan bilet satışına idari para cezası uygulanacak

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:03
Fahiş fiyattan bilet satışına idari para cezası uygulanacak

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını ve fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili öncesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığında denetimlerin arttırıldığı belirtildi. Bayram dönemlerinde kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artış yaşandığı ve ek seferlerle taleplerin karşılandığı ifade edildi. Ancak bakanlığa bildirilen ücret tarifeleri üzerinde bilet ücreti talep edildiğine yönelik ihbarlar alındığı belirtilerek, "Özellikle Kurban Bayramı tatili süresince ve sonrasında gerek bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra; otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak. Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı olarak ücret tarifesine uymayanlara ise idari para cezası kesilecek" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahiş Fiyattan Bilet SatışıPara CezasıUlaştırma Ve Altyapı BakanlığıKurban Bayramı Tatili
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