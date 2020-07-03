Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA - Uzunbeyli mahallesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin davada, sanıklar Uğur Koçyiğit ile annesi Huriye Koçyiğit'in Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Oğluna yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Huriye Koçyiğit ile Eylül'ün ailesi ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.



SAVCI MÜTLAASINI AÇIKLADI



Sanığın arkasında görünen Türk bayrağı, Eylül'ün ailesinin avukatının talebiyle kaldırıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 21 yıl, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Huriye Koçyiğit'e ise 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçuna yardımdan 8 yıl, 'kasten adam öldürme' suçuna yardım ettiği gerekçesiyle de 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.



'4 EYLÜL'DE GÜZEL BİR HABERLE KARŞILAŞACAĞIZ'



Eylül'ün annesi Şerfie Yağlıkara, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Anne Yağlıkara, "Cinsel istismar, çocuğumu hürriyetinden kısıtlama ve cinayetten sanık hakkında, müebbet istendi. Annesinin de suça yardım ve yataklık etmesinden dolayı onun da tutuklanmasını istedik. İnşallah 4 Eylül’de güzel bir haberle karşılaşacağız. Çocuğumun kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.