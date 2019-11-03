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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

03 Kasım 2019 Pazar 00:00
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Dün de aynı bölgede 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.“

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2019 05:55
Anahtar Kelimeler:
TeröristDiyarbakır
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