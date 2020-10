Eskişehirli esnaf, öğrencileri bekliyor

ESKİŞEHİR - Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin, bu yılki eğitim-öğretim güz döneminin uzaktan eğitimle yapılması kararının ardından şehir boş kaldı. Kentte öğrencilerin kaldığı evler boşalırken esnaf ise üniversitelerin bir an önce yüz yüze eğitime geçip, öğrencilerin gelmesini istiyor.



Anadolu Üniversitesi'ne yakın bölgede büfe işleten Ahmet Mercan, pandemi nedeniyle şehirden ayrılan öğrencilerin işlerini çok etkilediğini söyledi. Yüz yüze eğitimle beraber öğrencilerin tekrar şehre gelmelerini beklediklerini kaydeden Mercan, "Mart ayından beri kapalıyız. Artık öğrencileri bekliyoruz. Esnaf olarak sıkıntıdayız ancak yapacak bir şey yok. Bu herkesin çektiği bir çile. Biz üniversiteye daha yakın olduğumuz için biraz daha fazla etkileniyoruz ama Eskişehir esnafının geneli öğrenciye dayalı iş yapıyor. Bugünler de geçecek diyoruz" dedi.



'ÖĞRENCİ OLMAYINCA BU ŞEHRİN TADI YOK'



Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde pandemi döneminden en çok etkilenen sektör ise kafeler oldu. Her gün yoğun olan kafeler bu dönemde boş kalırken, esnaf yüz yüze eğitimin belirleneceği tarihi beklediklerini söyledi. Kafe işletmecisi Levent Demir, eylül ayında okulların açılacağını düşünerek umutlandıklarını kaydederek, "Eylül’de açılsaydı kendimizi toparlarız diye umut ederken, tekrar okulların kapalı olduğu söylendi. Öğrenci olmayınca bu şehrin bir tadı yok. Sadece Eskişehir'de değil, pek çok ilde böyle. Her ay duyuyoruz. Bu ay açılacak, sonraki ay açılacak diye. Şimdi de şubatta açılacak deniliyor. Ne olacağını bilemiyoruz" dedi. İkinci el eşya alım-satımı yapan Yüksel Öksüzoğlu şehri terk eden öğrencilerin eşyalarını satıp gittiğini anlatarak, "Gördüğünüz gibi öğrencilerimizi bekliyoruz ama yok. Giden öğrencilerin geneli eşyalarını sattılar. Bizim de depolarımız şu anda dolu ve alımları durdurduk. Satış yok, mecburen bekliyoruz" diye konuştu.



'ÖĞRENCİLER YURTLARI TERCİH EDECEK'



Üniversitelerin önümüzdeki aylarda açılmasını beklediklerini ancak gelecek öğrencilerin de evleri değil yurtları tercih edeceğini ifade eden emlakçı Cevat Öztürk ise, "Eskişehirli daire yatırımcılarının gelirleri öğrenciye bağlı. Kiralık daireler, kafeler, lokantalar ve benzeri sosyal hizmet veren işletmelerin öğrenciye bağımlı olduğu her yönüyle belli. Boş ev çok ama kiracı yok. Gelecek öğrencinin kısıtlı bir bütçesi var. Artık gelen öğrenciler yurtları tercih edecek. Ev sahiplerine ve yatırımcılara pek faydası olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.