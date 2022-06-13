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Eskişehir’e 4 günde metrekareye 81,4 kilo yağış düştü

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:16
Eskişehir’e 4 günde metrekareye 81,4 kilo yağış düştü

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de 4 gündür aralıkla etkili olan sağanaklarda metrekareye 81,4 kilo yağış düştü. Kuvvetli yağışların beklendiği kentte, Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de sarı kodla sel baskınlarına karşı uyardı.

Eskişehir'de son 4 gündür etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Kentte aralıkla ve kısa süren yağışlara hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken çok sayıda da maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meteoroloji Eskişehir 3’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanaklarda metrekareye toplam 81,4 kilo yağış düştü. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı ‘sarı’ kodlu açıklamada ise, "Bölge genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 13.06.2022 16:20
Anahtar Kelimeler:
UyarıSarı KodEskişehir
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