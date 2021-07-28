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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka artışı

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:41
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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka artışı

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka sayıları arttı. 

Sağlık Bakanlığı, 17-23 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 66,83’ten 46,42 artışla 113,25’e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 61,63’ten 12,87 artışla 74,50 seviyesine çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 28,97’den 3,95 artışla 32,92’ye yükseldi. Eskişehir, vaka oranlarında 100 seviyesini aşan Ağrı (223,54), Bingöl (130,7), Bitlis (202,85), Diyarbakır (223,94), Elazığ (102,48), Giresun (142,72), Iğdır (118,4), Kırıkkale (131,41), Konya (103,8), Mersin (109,65), Siirt (748,39), Trabzon (108,11) ve Van (126,03) ile birlikte 14 şehir arasında yer aldı.

Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da artan vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Özellikle Eskişehir’de mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya dönerken, diğer 2 kentte risk de mavi renkle gösteriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirKütahya Ve BilecikVaka Artışı
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