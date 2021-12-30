Eskişehir'de yerli aşı yoğunluğu; ilk aşısını Turkovac oldu

ESKİŞEHİR - Yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Randevu açıldıktan sonra kentte ilk 5 saatte 500 kişi, aşı randevusu aldı. Emekli polis Kazım Selvi, ilk Covid-19 aşısını Turkovac yaptırdığını söyledi.



Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’nde de uygulanmasına başlandı. Kentte Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilk 5 saatte 500 kişi, Turkovac aşı randevusu aldı. Hastaneye gelenler ise yerli aşı olabilmek için aşı odaları önünde kuyruk oluşturdu. Kayıt işlemleri tamamlananlar, aşılarını yaptırdı.



İLK AŞISINI TURKOVAC OLDU



İlk kez Covid-19 aşısı yaptırdığını ve Turkovac olduğunu söyleyen emekli polis Kazım Selvi, yerli olduğu için tercih ettiğini belirterek, “Virüs ülkemize sirayet ettiğinden bu yana milli aşımızı bekledim. Milli aşımız da faaliyete geçirildikten sonra randevu alarak hemen bugün aşımı oldum. İlk defa Turkovac aşısını oluyorum. Milli aşımızın daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Kemal Demir ise 4'üncü doz aşısını yaptırdığını ve yerli Turkovac aşısına güvendiğini söyleyerek, “Özellikle seçtim, milli aşımız” dedi.